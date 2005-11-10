Roma-Slovan Bratislava 4-0: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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20.10.2026 23:44Altre Notizie
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Roma (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Balerdi, Hermoso (77’ Koulierakis); Molina, de Roon (77’ Mancini), Pisilli, Wesley (59’ Rensch); Mora, Pellegrini (52’ Soulé); Malen (59’ Castro). A disposizione: Vasquez, De Marzi, Lulli, Cristante, Di Nunzio. Allenatore: Gasperini
Slovan Bratislava (4-3-3): Takac; Blackman, Bajric, Markovic, Cruz (82’ Wimmer); Gajdos (69’ Martinez), Pokorny, Ibrahim (69’ Mustafic); Barseghyan (55’ Yirajang), Marcelli, Suleiman Camara (69’ Maros). A disposizione: Popovic, Kozlovsky, Hofstatder, Tomanek, Sahmkou Camara, Ihnatenko, Matsuoka. Allenatore: Yaya Toure
Arbitro: Scharer S. (Svizzera)
Marcatori: 21’ Hermoso, 39’ Molina, 53’ Pisilli, 58’ Malen (R)
Ammoniti: Barseghyan (S), Camara (S), Martinez (S)
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