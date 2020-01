Continua la battaglia contro il fumo del sindaco di Milano Giuseppe Sala che nei giorni scorsi ha annunciato che a breve vi sarà il difieto di fumare alle fermate del bus e punta ad avere una città smoking free entro il 2030. La prossima mossa del primo cittadino meneghino sarà quello di vietare le sigarette allo stadio. “Penso che si debba arrivare in un periodo non lunghissimo allo stadio smoking free, anche a San Siro. - ha spiegato Sala in un incontro con i cittadini del quartiere Isola rispondendo alle tematiche sull’ambiente come riporta Gazzetta.it - Le nostre strade sono piene di mozziconi e vorrei chiedere ai cittadini di collaborare alla nostra proposta facendo ognuno la sua parte. Altrimenti ci limitiamo a dire di fermare il traffico, ma non è solo quello a creare inquinamento. Dobbiamo trovare altre soluzioni per questo problema”.