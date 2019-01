Seduta in gruppo per Manolo Gabbiadini, neo attaccante della Sampdoria, nella rifinitura di questa mattina in vista della sfida contro il Milan. La gara di Coppa Italia inizierà alle 18, ma l'attaccante non è stato convocato per la gara e sarà a disposizione per la prima gara di campionato del 2019 contro la Fiorentina.