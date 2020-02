© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Marco Masini, noto cantautore fiorentino e tifoso viola, non è andato giù lo sketch con protagonisti Cristiano Ronaldo e il presentatore di Sanremo 2020 Amadeus con protagonista la maglia della Juventus: "Sarei stato più delicato di Ronaldo sinceramente e invece della maglia della Juve avrei regalato quella del Portogallo. Non c'entra la mia fede calcistica, tutti sanno che tifo Fiorentina. La grandezza della Juve però, dipende anche dal nostro paese, visto che non permette alle altre città di costruire un indotto calcistico simile a quello bianconero, per esempio con la costruzione di nuovi impianti". A riportarlo è il sito de La Nazione.