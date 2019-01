© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In vista del match di domani contro il Napoli, match valido per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia in programma allo Stadio San Paolo alle ore 20,45, mister Roberto De Zerbi ha convocato i seguenti calciatori:

Portieri: Satalino, Consigli, Pegolo.

Difensori: Rogerio, Peluso, Lirola, Magnani, Dell'Orco.

Centrocampisti: Magnanelli, Djuricic, Sensi, Duncan, Bourabia, Locatelli.

Attaccanti: Matri, Boga, Berardi, Boateng, Trotta, Babacar, Brignola.