Sconcerti: "Il Napoli non perderà a tavolino. Così il campionato non può andare avanti"

"Il Napoli non perderà la partita con la Juve a tavolino". Mario Sconcerti, sulle pagine del Corriere della Sera, legge così la vicenda: "Finché il caso rimarrà in mano al calcio sì, poi interverranno regole sanitarie nazionali che sono tutte dalla parte del Napoli. Ma la vittoria legale del Napoli aprirà una strada che non farà arrivare il campionato a Natale. Sarà riempito di rinvii fino a essere travolto. Se cade il compromesso per cui un positivo viene considerato un infortunato, lo si isola per sette giorni e si va avanti con gli altri, non si può giocare a calcio. [...] Se si vuole salvare il campionato e con lui qualunque altra pratica che coinvolga un atleta, bisogna trovare una regola certa, non lasciarla in mano a un centinaio di Asl. Il calcio è La decisione di Napoli e la conferma del ministro che tocca alle regioni decidere sono una condanna a non andare avanti".