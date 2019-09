Per parlare del nuovo attacco del Genoa Tuttosport ha intervistato uno che di gol se ne intende. Un calciatore che in cinque stagioni con la maglia rossoblù ha messo a segno 58 gol in 163 presenze. Si tratta di Thomas Skuhravy che ha detto la sua sia di Cristian Kouame che di Andrea Pinamonti. "Kouame è uno tosto - afferma l'ex bomber ceco -, farà tanti gol. E’ giovane ed ha un largo margine di miglioramento. Pinamonti, Sanabria e Favilli sono altri ragazzi che mi intrigano. La squadra è giovane, interessante, lotta e corre. Proprio come piace a me".