Spezia, doppia seduta di allenamento. Lavoro individuale per il neo acquisto Sala

Proseguono i lavori degli uomini di mister Italiano, che anche oggi hanno sostenuto una doppia seduta sul terreno del "Comunale" di Follo. Riscaldamento tecnico, esercitazioni tecniche, sviluppi offensivi e partitelle nel menù delle due sessioni del giorno. Seduta aerobica individuale invece per Jacopo Sala, il primo acquisto della storia aquilotto in Serie A, in attesa di svolgere il secondo giro di tamponi per potersi in seguito aggregare al gruppo. Per domani è in programma una seduta pomeridiana a porte chiuse sul terreno di Follo.