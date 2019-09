© foto di Loris Cerquiglini/LR Press

Spettatore speciale (magari non troppo contento visto il risultato) per Roma-Atalanta. All'Olimpico si è infatti visto Rodrigo Taddei, con tanto di sciarpa giallorossa. L'ex centrocampista, oltre a essere stato immortalato sui social romanisti, nel pre-partita ha parlato anche a Roma TV: “La Curva Sud è sempre da brividi. Con loro sarò sempre come loro sono stati con me. Avvio di campionato? Inizio difficile come ci aspettavamo con tanti nuovi giocatori, adesso hanno preso le misure, speriamo che facciano un buon campionato. La Roma gioca bene, per divertirsi, in velocità e per vincere, speriamo che diano grandi soddisfazioni ai tifosi. La Roma ha una gran rosa, i ragazzi si stanno conoscendo meglio e possono fare bene. Non è mai stato facile il campionato italiano, ma faranno un gran campionato con questo mister: credo che possa arrivare quarta. Non conoscevo personalmente Fonseca, ma mi ha stupito. Un po’ difficile all’inizio con tanti nuovi giocatori. Anche per lui un’esperienza nuova speriamo che continui così fino alla fine”.