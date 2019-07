Nel corso delle celebrazioni in Campidoglio per la vittoria dell'ultima Coppa Italia, la Lazio ha presentato la prima e la terza maglia che verranno indossate dai ragazzi di Simone Inzaghi nella prossima stagione. La testimonial d'eccezione è stata Virginia Raggi, sindaco di Roma, che ha posato insieme al presidente Lotito.

👕 Celeste, blu navy e rigato orizzontale per le nuove Home e Third di Macron per #LaPrimaSquadraDellaCapitale pic.twitter.com/Uasb836MOS

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 10 luglio 2019