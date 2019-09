TMW RADIO - Cagni: "Napoli, troppi gol presi. Inter squadra vincente"

© foto di Federico De Luca

Per parlare del turno infrasettimanale di campionato è stato a TMW Radio, durante Maracanà, il tecnico Gigi Cagni.

Sul Napoli

"Il dato che vedo è che ha preso troppi gol. C'è qualcosa che non funziona. Una squadra che vuole lottare per lo scudetto, non può avere una difesa che prende tutti queste reti. Vince chi prende meno gol, questo dice la Serie A".

Sull'Inter

"E' una squadra vincente. Conte l'ha creata aggressiva e forte mentalmente. Il gioco poi verrà. Non è a punteggio pieno per caso. Se uno è un vincente, è un vincente sempre. Oggi nel calcio non fai niente se non hai carattere e sei forte mentalmente. Ha fatto la squadra (non tutta) come voleva lui".

Sulla Lazio

"Sta succedendo qualcosa che non capisco. Se non cambia lui, deve cambiare i giocatori".

Su Balotelli

"Se fosse stato in condizione, le bordate finite alte potevano essere dei gol. Il Brescia poteva anche pareggiare con la Juve. E' in crescita comunque, deve continuare a migliorare".