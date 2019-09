TMW RADIO - Camolese: "Torino, pesa l'assenza di Nkoulou"

© foto di Federico De Luca

Per parlare di Torino e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il tecnico e opinionista tv Giancarlo Camolese.

Sul Torino

"C'era tanto entusiasmo e c'è comunque ancora adesso. E' una buona squadra, ieri sera sarebbe stato bello vincere. Il Lecce si è dimostrato una bella squadra. Ha perso un po' di quella solidità difensiva dello scorso anno. E' una squadra che paga l'assenza di Nkoulou. Sta prendendo troppi gol e può dipendere da molte cose. Siamo comunque solo all'inizio".

Sui cori razzisti a Kessie

"Molto più grave per il sitema calcio quello che è successo in casa Juventus. Questo però deve far riflettere".

Sul Napoli

"E' cresciuto, così come il Liverpool. Il pubblico aiuterà e gli stimoli sono altissimi. Il Liverpool è consapevole dei propri mezzi. Il Napoli sta proseguendo il suo cammino di miglioramento. Sarà una partita aperta".

Sull'Inter

"Ha iniziato molto bene la stagione, non ha affrontato avversari di altissimo livello. Aspettiamo ad elogiare una squadra che comunque Conte sta organizzando a suo modo, come ha sempre fatto. Ora c'è euforia".