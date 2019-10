TMW RADIO - Colonnese: "Juve, De Ligt è un disastro. Meglio Demiral"

L'ex difensore tra le altre di Inter e Napoli Francesco Colonnese ha detto la sua sui temi del momento a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Su Godin

"Fa fatica nel modulo a tre dietro voluto da Conte. Fa fatica a trovare il ritmo, non ha le caratteristiche per giocare nel centrodestra, non ha le caratteristiche per stare a sinistra e la tecnica per essere centrale. Se lo metti in una difesa a quattro può fare ancora bene. De Vrij con una difesa a 4 può stare solo a destra, non può stare in una difesa a tre".

Su De Ligt

"E' un disastro. Difensivamente sta soffrendo tantissimo. Se un italiano avesse fatto tutto quello che ha combinato lui, sarebbe stato fatto fuori subito. Ogni domenica c'è lui in una occasione da gol o in un problema per la Juve. Se continua così, giocherà a breve Demiral, che credo sia più forte. Se il Barcellona lo voleva, lo prendeva senza problemi. Sicuramente migliorerà, diventerà un difensore valido, ma paragonarlo ad altri campioni non si può fare in questo momento".

Sulla difesa del Napoli

"Manolas non aiuta molto Koulibaly. Serve trovare una soluzione valida. Per me il greco non è un top player assoluto. Ha dei limiti".