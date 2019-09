TMW RADIO - Cravero: "Inter, punto d'oro. Derby importante"

© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore Roberto Cravero ha parlato dei temi del momento a Stadio Aperto, nel pomeriggio di TMW Radio.

Sulla Lazio e il debutto in EL

"La prima giornata deve essere sempre affrontata nel modo giusto, o si va in affanno. Devi conquistare la qualificazione nel più breve tempo possibile, per poi mettere in mostra qualcuno che ha giocato meno. La EL poi ti porta in Champions, se la vinci. E questo dà importanza alla competizione. Da noi, quando ci si è, non gli si dà l'importanza dovuta. Debutta la Lazio con una formazione comunque importante, anche se non c'è Immobile. Far riposare due e far giocare gli altri vuol dire rispettare l'impegno".

Sulla Roma

"Non può avere paura dell'Istanbul, che sta vivendo un momento particolare".

Su Ronaldo

"Sarri ha una rosa di giocatori importanti, li sta studiando tutti. Poi mette in campo la forma migliore. Khedira, Matuidi e Higuain erano in vendita e oggi sono titolari e fanno la differenza. CR7 forse è stato tra i peggiori ma la Juve ha comunque fatto un ora di grande calcio".

Sull'Inter

"Pareggio con lo Slavia? L'Europa è così, può succedere. Sono partite che al 99% perdi, invece sono stati bravi a portare a casa un punto".

Sull'Atalanta

"Apprezzo Gasperini, ancor più da ieri, dopo quello che ha detto nel post-partita. Fa parte di un processo di crescita. La loro velocità in Europa è quasi normale. Risultato forse bugiardo, ma la Dinamo ha meritato di vincere. Nulla è perduto però, non devono perdere le proprie certezza".

Sul derby di Milano

"Non può essere cruciale, ma è importante. La vittoria fa sì che la settimana successiva sia favorevole e trovi slancio".

Su Giampaolo

"Ha mantenuto il suo gioco, mi piace l'idea che vada avanti con quello che lui conosce meglio. Ma ci sono nel Milan i migliori interpreti per il suo gioco? Non gli si può chiedere di più, ma ai tifosi non si può chiedere di avere troppa pazienza".

Sul Torino

"Meglio affrontare ora la Samp, che può avere problemi anche ambientali. E' una partita aperta. Rigore non dato? Stupito, doveva essere dato. Il Var mi lascia ancora molti dubbi".