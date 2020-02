vedi letture

tmwradio Garzya: "Roma poco concreta, Lazio ora la squadra più forte della Serie A"

Per parlare dei temi del momento a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore Luigi Garzya.

Agnelli ha paura di una Lazio "spensierata". Ha ragione?

"Più che questo, Agnelli deve temere la Lazio perché è la squadra più forte tecnicamente al momento. Ha l'attacco e la difesa più forte in campionato. Gioca il miglior calcio ,diverte, poi il non avere le coppe è un incentivo in più a fare bene. Ora non è più una sorpresa ma una realtà. Nessuno poteva immaginare a inizio campionato alla Lazio come la vera antagonista della Juve. La Lazio ora sta meglio di tutte, anche mentalmente".

Capitolo Roma: le ultime due vittorie sono un segnale di ripresa?

"Lo è, lo si è visto con il Lecce. Sappiamo i problemi, produce molto ma concretizza poco. Mancano i gol degli attaccanti, al momento è troppo dipendente da Dzeko E poi c'è il problema in difesa. E' una squadra che vuole lottare per un posto in Champions e ancora ce la può fare".

Si va verso una Serie A a porte chiuse per l'allarme Coronavirus:

"Non vedo altre alternative. La salute prima di tutto. Le partite non possono essere rimandate, altrimenti non si avrebbero più date disponibili. Le porte chiuse sarebbero il male minore".