tmwradio Jeda: "Cagliari giusto per Di Francesco. Torino-Giampaolo? Perplesso"

Per parlare di diversi temi a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Jeda.

Quanto è importante il settore giovanile? Perché oggi sembra che questo particolare si stia perdendo:

"Mancano i valori di una volta. Ho avuto la fortuna di giocare il Torneo di Viareggio e i settori giovanili erano diversi. C'era una crescita molto diversa, si sono persi certi valori. Oggi non si formano più uomini, si pensa ad altre cose. Per giocare in A dovevi davvero sudare tanto, oggi basta poco per far esaltare tutti".

Un pensiero su Giampaolo e Di Francesco, nuovi allenatori di Torino e Cagliari:

"Sono contento per Di Francesco, va in un ambiente che conosco bene. Sono sicuro che sia la scelta giusta per lui e per il Cagliari. Farà molto bene, trova un ambiente che lo farà crescere. Giampaolo? Non mi convince la scelta dal punto di vista tecnico. E' un allenatore molto bravo, ma non riesce mai a mettere in pratica mai il suo gioco. Sono contento poi per Pioli che è stato riconfermato al Milan".