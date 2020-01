TMW RADIO - Scanziani: "Inter, occhio che questa Atalanta fa paura"

Alessandro Scanziani, ex centrocampista nerazzurro, ha detto la sua sul momento dell'Inter a TMW Radio, durante Maracanà.

Sul contropiede

"La grande Inter di Herrera giocava così, abbastanza in difesa ripartendo e sfruttando le qualità dei suoi giocatori. Ma conta di più giocare bene o vincere?.L'Inter gioca con una formazione che nel momento in cui riesce a mettersi bene in campo, diventano cinque difensori, quando prende palla, rimangono solo tre dietro. Ognuno interpreta il calcio a suo modo e sfrutta le qualità dei propri giocatori".

Sulle coppie d'attacco migliori del campionato

"Come fase realizzativa, in questo momento è meglio la Lukaku-Lautaro. Ma mi piace che la mia squadra giochi con un concetto. Se poi la fase realizzativa la fanno solo le due punte, bene, ma quelli della Juve creano spazi anche per gli altri".

Su Lukaku e Lautaro

"Gioca non solo per far vedere quanto è bravo ma per far giocare la squadra. Dà una mano anche in fase difensiva, una cosa che non tutte le punte fanno. Si è inserito in un gioco di squadra".

Su chi rischia di più nel prossimo turno

"Rischiano sia Lazio, Juventus e Inter. Saranno tre belle partite da vedere. Vedremo come imposteranno la gara e come riusciranno a vincerla. L'Atalanta però fa molto paura adesso. All'Inter poi mancheranno due giocatori importanti, a partire da Skriniar".