tmwradio Sconcerti: "Atalanta partita fortissimo. Milan, il derby dirà a cosa può ambire"

A TMW Radio, durante Maracanà, è il momento del direttore Mario Sconcerti. Ecco le sue parole:

Che ne pensa del caso Juve-Napoli?

"C'è un problema da chiarire: chi decide il comportamento di un giocatore positivo. E' stato firmato un protocollo che lasciava aperta una parentesi sulle eventuali decisioni delle Asl. Credo che sarà dato il 3-0 a tavolino ma non si andrà molto lontano se non sarà definita una regola per tutti. Il protocollo non va rivisto ma serve una sua conferma. Se danno ragione al Napoli, non si gioca più. La Asl ha impedito la partenza e non so se poteva farlo, in base al protocollo".

Che cosa ha detto l'ultima giornata di campionato?

"La vera novità è l'Atalanta, perché è la prima volta che parte fortissimo. Lo scorso anno perse tre partite nelle prime tredici. Quest'anno sono stati aiutati dal fatto di aver giocato fino al 13 agosto. Magari per questo avrà magari dei fastidi in piena Primavera. Il Milan è una buona squadra, ma le ambizioni si vedranno nel derby, perché è il primo vero avversario che affronta. E poi c'è un'Inter più offensiva con Barella più alto".

Douglas Costa lascia la Juve per tornare al Bayern. E intanto arriva Chiesa:

"Io credo che Pirlo sarà un esterno".