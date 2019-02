Toni: "Muriel è un campione che non sa di essere un campione"

L'ex centravanti Luca Toni, presente quest'oggi al centro sportivo 'Davide Astori', ha rilasciato una intervista ai taccuini di 'Firenzeviola.it' per parlare del momento della Fiorentina. "Ho trovato un bell’ambiente qui a Firenze, ho visto bene sia il centro sportivo sia il direttore Corvino. Ho fatto due chiacchiere con Pioli, con il quale ho anche giocato insieme. Tornare a Firenze è sempre bello, è stata una mia seconda casa. Ho salutato anche i magazzinieri. Muriel? Luis è un campione che non sa di essere un campione, perché ha delle potenzialità pazzesche. Si sta inserendo molto bene e se capisce di essere così forte può diventare davvero un top player. Spero per Muriel che faccia tanti gol, può dare ancora tanto perché ha una grande forza. Il Napoli? Sarà dura batterlo: con Ancelotti è una formazione che ha imparato a giocare in modo spensierato. Sarà una grande partita perché sia la Fiorentina che gli azzurri stanno attraversando un grande momento”.