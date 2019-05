Torino, a riposo Cristian Ansaldi per un attacco influenzale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia. Il tecnico Mazzarri ha diretto una sessione tecnico-tattica sul campo principale in preparazione alla sfida di domenica contro l'Empoli. A riposo Cristian Ansaldi per un attacco influenzale. Il programma di domani prevede una sessione di rifinitura, cui seguirà il pranzo e la partenza per il ritiro prepartita.