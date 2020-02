© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino sta attraversando un momento molto complicato e a farne le spese, in chiave Nazionale, è sicuramente Andrea Belotti. Con Immobile in testa alla classifica marcatori e in lotta Scudetto con la sua Lazio il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini può dormire sonni tranquilli ma il Gallo vuole giocarsi le sue carte e punta a cambiare marcia. Come riportato da La Stampa il centravanti granata è a secco da sette gare e nelle prossime sei partite, quelle prima della doppia amichevole contro Inghilterra e Germania, dovrà cercare di ritrovare il feeling con il gol, per non perdere altre posizioni nelle gerarchie del Mancio.