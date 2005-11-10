Torino-Monza 3-2: il tabellino della gara
Alessio De Silvestro
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Torino (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali (39’ st Aboukhlal), Vlasic, Mandragora (6’ st Gineitis), Fitz-Jim (26’ st Bragança), Cacciamani (26’ st Patterson); Simeone (26’ st Kulenovic), Adams. A disp.: Siviero, Mascardi, Biraghi, Comert, Casadei, Oristanio, Pellegri, Zapata All.: Abate
Monza (3-4-2-1): Tornqvist; Goglichidze, Lucchesi (18’ st Kouadio), Carboni (40’ st Mout); Birindelli, Foe-Ondoa (18’ st Folorunsho), Akinsanmiro, Mangas; Robinson (34’ st Cutrone), Mota (34’ st Ngonge); Varela. A disp.: Strajnar, Thiam, Antov, Bakoune, Touré, Colombo, Zeballos, Ciurria, Forson, Colpani All.: Juric
Arbitro: Zanotti
Marcatori: 39’ Fitz-Jim (T), 47’ Varela (M), 61’ Belghali (T), 72’ Vlasic (T), 93’ aut. Patterson (M)
Ammoniti: Ismajli (T)