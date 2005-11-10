Torino-Udinese 2-1: il tabellino della gara
autore
Alessio De Silvestro
Alessio De Silvestro
ieri alle 23:23Altre Notizie
autore Alessio De Silvestro
12.10.2026 23:23Altre Notizie
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Torino (3-5-2): Perri; Comuzzo, Coco, Rodriguez (46’ Ismajli); Belghali, Bragança (54’ Vlasic), Mandragora, Oristanio (54’ Ilkhan, 77’ Gineitis), Cacciamani; Adams (64’ Kulenovic), Simeone. A disposizione: Mascardi, Siviero, Patterson, Biraghi, Comert, Aboukhlal, Pellegri, Casadei, Fitz-Jim, Zapata. Allenatore: Abate
Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah (60’ Bertola), Solet, Ebosse; Vojvoda (72’ Alaba), Karlstrom, Zarraga (72’ Jovanovic), Kamara (81’ Arizala); Ekkelenkamp, Chakvetadze; Unai Gomez (72’ Davis). A disposizione: Mrozek, Padelli, Lovric, Alaba, Palma, Kabasele, Miller. Allenatore: Runjaic
Arbitro: Crezzini
Marcatori: 36’ Bragança (T), 43’ Ekkelenkamp (U), 67’ Kulenovic (T)
Ammoniti: Bertola (U)
Articoli correlati
"È stato bello vincerla soffrendo". Abate sul nuovo Toro: "Ho tanti giocatori, devo trovare il modo"
Torino, Belghali: "Speciale vincere davanti ai nostri tifosi: vogliamo continuare così"
Udinese, Karlstrom: "Momento difficile, ma i punti arriveranno"
Torino, Abate: "Vinto una gara complicatissima: vogliamo far scattare la magia con i tifosi"
Altre notizie Altre Notizie
Ieri
17:07 Altre NotizieTMW Radio
TMW RadioTossani: "Juve, è un problema di qualità della rosa ma non solo"
16:56 Altre NotizieTMW
TMWLa curva dell'Atalanta protesta contro i divieti di trasferta: "Il 18/10 a Milano in moto!"
16:42 Altre NotizieTMW Radio
TMW RadioMassimo Orlando: "È da sei partite che non si capisce molto del Milan"
16:26 Altre NotizieTMW Radio
TMW RadioBonini: "La Juventus è una squadra che manca di equilibrio. C'è confusione"
15:52 Altre NotizieTMW Radio
TMW RadioGarbo sull'Inter: "In Champions i nerazzurri devono arrivare almeno ai quarti"