© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Tottenham perde all'Etihad contro il City ma si qualifica alle semifinali di Champions in virtù dell'uno a zero dell'andata. Questa l'analisi di Christian Eriksen, mandata in onda da Sky Sport: "È stato qualcosa di incredibile, siamo stati anche fortunati. Nel primo tempo siamo stati bravissimi, poi hanno annullato quel gol. Loro arrivavano da tutte le parti, non ho mai vissuto qualcosa del genere. Non riuscivamo a trovare un equilibrio in questa partita, continuava a succedere qualcosa. Dobbiamo fare un grande respiro rivedremo la partita, così come quella dell'Ajax, ma prima bisogna riprendersi da quello che è successo".