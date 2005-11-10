Udinese-Lecce 0-3: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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18.10.2026 14:50Altre Notizie
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Udinese (3-4-2-1): Okoye; Solet, Alaba (46' Palma), Ebosse (64' Zanoli); Vojvoda, Karlstrom, Zarraga (46' Piotrowski), Kamara (46' Arizala); Ekkelenkamp, Chakvetadze (64' Unai Gomez); Davis. All. Runjaic
Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; L. Coulibaly (41' Kaba), Ngom, Maleh (82' Siebert); N’Dri (82' Monteiro), Geubbels (70' Esteban), Fatah (69' Pierotti). All.: E. Di Francesco
Arbitro: Marco Guida
Marcatori: 11' Gaspar (L), 33' N'Dri (L), 86' Siebert (L)
Ammoniti: Kamara
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