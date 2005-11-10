Venezia-Napoli 1-0: il tabellino della gara
autore
Alessio De Silvestro
Alessio De Silvestro
Oggi alle 17:44Altre Notizie
autore Alessio De Silvestro
17.10.2026 17:44Altre Notizie
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Venezia (3-5-2): Stankovic, Halhal, Moreno (26’ st Schingtienne), Juan Jesus; Haps (26’ st Mazzocchi), Sohm (37’ st Fanne), Basic (26’ st Helgason), K.Perez, Hainaut; Yeboah (18’ st Albion Rrahmani), Adams. Allenatore: Davide Nicola
Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema (18’ st Politano), Amir Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Lobotka, Gilmour (9’ st De Bruyne), Spinazzola (37’ st Olivera); Giovane (9’ st Alisson Santos), McTominay; Lucca (9’ st Hojlund). Allenatore: Massimiliano Allegri
Arbitro: Sacchi
Marcatori: 49’ Adams (V)
Ammoniti: Basic, K.Perez (V)
Articoli correlati
Stankovic sa come si fa: secondo rigore parato in Serie A. Il primo? A Lukaku contro il Napoli
Venezia, Adams: "Io e Yeboah grandi amici fuor dal campo, ringrazio Nicola"
Venezia, Stankovic: "Che soddisfazione aiutare i miei compagni. Nicola ci ha dato grinta"
Venezia, Juan Jesus: "Ogni tanto gira bene anche a noi. Non siamo ancora fuori, bisogna continuare"
Altre notizie Altre Notizie
Oggi
08:45 Altre Notizie
Calcio in TV, sos auditel: regge la Juventus ma l'interesse generale scricchiola
Ieri