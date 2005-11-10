L'AFC asiatica cambia idea su Infantino: "Pieno sostegno, i problemi sono risolti"

Inversione a "U" della Confederazione asiatica di calcio (AFC): ad appena due mesi dalla denuncia di una "violazione fondamentale della fiducia" da parte del presidente in carica della FIFA, Gianni Infantino, l'organo annuncia invece il pieno sostegno in vista delle prossime elezioni per restare a capo del calcio mondiale.

Le polemiche su Infantino

Infantino ha affrontato crescenti critiche per il piano fallito di vendere parte della Coppa del Mondo a investitori privati, in seguito ad un Mondiale che lo ha visto al centro delle polemiche per la famosa "grazia" a Balogun dopo il rosso rimediato da quest'ultimo. Inizialmente, l'AFC aveva unito le forze con la UEFA e la CONCECAF per condannare quelle azioni, ma in una riunione straordinaria del congresso dell'organismo venerdì, lo sceicco Salman bin Ibrahim Al Khalifa ha spiegato che sosterrà Infantino per un altro mandato.

La dichiarazione dell'AFC asiatica

Queste le sue parole rivolte ad Infantino: "Affermiamo il nostro pieno impegno a sostenere te e la tua leadership per ottenere un nuovo mandato come presidente della FIFA. Hai visitato molti paesi in Asia. Ho parlato con molti membri all'interno di questo continente. Conosco i tuoi sentimenti e penso che anche il tuo impegno sia chiaro".

Poi ha aggiunto: "Sì, abbiamo avuto alcuni problemi di cui abbiamo parlato in passato, ma non relazioniamo le due cose insieme. Penso che negli ultimi giorni in cui ci siamo incontrati a Zurigo tu abbia chiarito che c'è una vera comprensione tra di noi. Sono sicuro che il passato fa parte della nostra storia. Ne abbiamo tutti imparato lezioni importanti, ne sono sicuro. Ciò che conta ora è come andiamo avanti insieme. Penso che tutti abbiano domande e sono sicuro che le risposte sono disponibili, sia per noi in Asia che per il resto del mondo".