Daniele Najjar
Giornalista di TuttoMercatoWeb.com, segue l’attualità del calcio italiano tra notizie e approfondimenti sui principali club e protagonisti del panorama nazionale. Inviato sull’Hellas Verona, segue quotidianamente l’attualità tra notizie, conferenze stampa e approfondimenti sul club gialloblù.
notizie di Daniele Najjar
08:41Niente Champions al PSG con Messi, Neymar e Mbappé. Pochettino: "Ecco perché non si intendevano"
Ieri
17:15Esclusiva TMWInter, l'ex ad Paolillo: "Voto 10 a Marotta, è la sua grande vittoria. Chivu? Che scoperta"
12:45Esclusiva TMWL'Inter fa festa, Carlo Muraro: "Lautaro uomo scudetto. Bastoni? Quelli bravi li terrei"
10:13Juventus-Verona, la moviola di Calvarese: "Perché non c'è rigore su Locatelli, David e Vlahovic"
10:00Altobelli su Calhanoglu: "Non so ancora come abbia fatto l'Inter a portarlo via al Milan, fenomeno"
08:27"Nessuno ridimensionerà il lavoro fatto": la lettera aperta di Zanetti dopo lo scudetto dell'Inter
domenica 3 maggio
21:27Borussia Monchengladbach salvo grazie a Tabakovic, giustiziere dell'Italia. Passetto del Wolfsburg
20:27Il Betis blinda la Champions: 3-0 all'Oviedo. Ora il Real, per rimandare la festa al Barcellona
19:33Il Manchester United torna in Champions: a quando risale l'ultima partita nell'Europa che conta
09:26Lo Schalke 04 torna in Bundesliga, Dzeko: "Non voglio smettere, felice della scelta di gennaio"
sabato 2 maggio
venerdì 1 maggio
mercoledì 29 aprile
14:27Barbara Facchetti su papà Giacinto: "Le cattiverie di Calciopoli lo hanno ferito profondamente"
lunedì 27 aprile
17:00Esclusiva TMWCaos arbitri, risponde l'avv. D'Onofrio: i tempi, l'Inter e l'ipotesi commissariamento
15:00Esclusiva TMWL'ex arbitro Chiesa: "Se ci sono prove, si rischia un crollo peggiore di Calciopoli"
domenica 26 aprile
giovedì 23 aprile
mercoledì 22 aprile
15:30Esclusiva TMWCoppa Italia, Ballotta: "All'Inter è andata bene. Sarri? Stagione positiva con la finale"
Editoriale di Raimondo De Magistris Allegri non c'entra nulla con la strategia Furlani. E viceversa. Tare tra incudine e martello: su quali basi può andare avanti questo progetto Milan?
Ora in radio
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A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
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11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
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