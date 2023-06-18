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Daniele Najjar

Daniele NajjarGiornalista di TuttoMercatoWeb.com, segue l’attualità del calcio italiano tra notizie e approfondimenti sui principali club e protagonisti del panorama nazionale. Inviato sull’Hellas Verona, segue quotidianamente l’attualità tra notizie, conferenze stampa e approfondimenti sul club gialloblù.
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