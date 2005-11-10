Araujo sta convincendo il Liverpool a riscattarlo: ecco quanto incasserebbe il Barcellona

L'avventura inglese può trasformarsi in una cessione definitiva per Ronald Araujo. Dopo le numerose critiche ricevute in Catalogna per alcuni errori commessi nelle partite più importanti, il difensore uruguaiano ha lasciato il Barcellona in estate trasferendosi al Liverpool in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 55 milioni di euro. La scelta sta dando i risultati sperati: Araujo sta trovando continuità ad Anfield e, secondo quanto riportato da Marca, la dirigenza blaugrana è sempre più fiduciosa di poter incassare l'intera cifra prevista dall'accordo.

Araujo convince anche da terzino, Iraola soddisfatto

Al Liverpool il nazionale uruguaiano ha mostrato la propria duttilità, offrendo buone prestazioni anche nel ruolo di terzino. Andoni Iraola sarebbe molto soddisfatto del suo rendimento e al Camp Nou cresce la convinzione che i Reds finiranno per esercitare l'opzione di acquisto. Un'eventualità gradita anche allo stesso Araujo, che ha già manifestato pubblicamente la propria soddisfazione per l'esperienza ad Anfield. Per il Barcellona la sua definitiva partenza rappresenterebbe inoltre un'operazione economicamente molto importante, con circa 55 milioni pronti a entrare nelle casse del club.