Arda Turan: "Il mio agente non mi disse nulla del Barcellona. Credevo di andare al Bayern"

Arda Turan, centrocampista del Barcellona, ha raccontato in una diretta Instagram il suo curioso trasferimento dall'Atletico Madrid ai blaugrana nell'estate del 2015: "Il mio agente non mi aveva detto che ero stato acquistato dal Barcellona. Pensavo di andare al Bayern Monaco, ma proprio mentre mi trovavo con Ahmet Bulut (il suo procuratore, ndr) vidi un documento col logo dei blaugrana e capii quindi cosa stava succedendo. Non potevo crederci", le parole del turco classe '87 appena rientrato al Barça dopo due anni in prestito all'İstanbul Başakşehir.