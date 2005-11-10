L'Atletico Madrid guarda al futuro: nel mirino c'è Salinas (che piace anche in Italia)

Uno dei migliori interpreti del calcio internazionale a livello di giovani è senza dubbio Jorge Salinas. Il terzino sinistro del Racing Santander si sta mettendo in mostra settimana dopo settimana come uno dei migliori prospetti nel ruolo. A osservarlo nell'ultima uscita con la Nazionale Under 20 spagnola nell'ultima settimana c'era una lunga lista di società (lui e non soltanto). Ma chi in questo momento sembra più avanti di tutti per il classe 2007 alla prima stagione nella Liga è l'Atletico Madrid.

Piace in Italia ma Colchoneros avanti

L'Atleti ha già mosso i primi passi per capire la fattibilità dell'affare oggi in vista dell'estate che verrà. Manca molto, è vero, ma è uno dei talenti emergenti del calcio europeo e la valutazione è salita (ha una clausola da 16 milioni ma col rinnovo che pare imminente pare destinata a salire in modo vertiginoso). Non solo: lo manda Jorge Mendes, è nella scuderia Gestifute, con cui storicamente il club allenato da Diego Pablo Simeone ha un rapporto strettissimo. A visionarlo di recente c'erano anche Inter e Juventus, ma l'Atletico è decisamente avanti.

Chi è Salinas

Cresciuto nelle categorie inferiori del club cantabro, ha debuttato in prima squadra già nel 2024 in Coppa del Re e, dopo una stagione di rodaggio tra Rayo Cantabria e prime chiamate con i professionisti, si è imposto definitivamente nella stagione 2025/26. In Segunda ha disputato 33 partite da titolare quasi fisso, realizzando 7 assist e contribuendo in modo decisivo alla promozione del Racing in Primera da campione. La sua versatilità (laterale sinistro nel club, centrale con le nazionali giovanili), l’aggressività nei duelli e le buone qualità in fase offensiva hanno attirato l’attenzione di diversi osservatori. Non solo: con la Spagna Under-19 ha vinto l’Europeo 2026 in Galles.