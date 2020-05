Atletico Madrid, intervento in artroscopia per Vrsaljko: sarà pronto per il 12 giugno

Sime Vrsaljko ha subito un'operazione in artroscopia al ginocchio per rimuovere il materiale chirurgico utilizzato nell'intervento del 13 febbraio del 2019 e che gli ha permesso di tornare in campo e di riprendersi un po' di spazio nell'Atletico a cominciare dallo scorso gennaio. La pandemia ha ritardato l'intervento perché non era possibile effettuare una simile operazione nel corso dell'emergenza, ma ora l'ha potuta effettuare regolarmente con i piani di recupero che potrebbero portarlo regolarmente in campo per il prossimo 12 giugno, data in cui dovrebbe riprendere la Liga. A riportarlo è AS.