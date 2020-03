Bakayoko su Gattuso: "È speciale, non avevamo un rapporto così negativo"

vedi letture

Tiémoué Bakayoko è tornato a parlare della sua esperienza al Milan in un'intervista a RMC Sport, riporta il giornalista francese Guillaume Maillard-Pacini sul suo profilo Twitter: "Rimanere al Milan o al Chelsea? Non sono l'unico a decidere. Avevo la sensazione che non contavano su di me (...) Gattuso? Avevamo un rapporto non così negativo. Se è un allenatore strano? È speciale. Ha tanto carattere, era interessante stare con lui".