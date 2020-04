Barça, l'ex Rousaud torna sul caso I3 Ventures: "Pagata 1 mln una cosa che valeva 100.000€"

Emili Rousaud, ex vicepresidente del Barcellona fresco di dimissioni, ha commentato anche la tanto discussa collaborazione tra i blaugrana e l'agenzia I3 Ventures nell'intervista senza peli sulla lingua concessa in queste ore a RAC1: "Se paghi un milione di euro per qualcosa che ne vale 100.000... Si è frazionato il pagamento di questo milione in cinque fatture da 200.000 euro proprio per evitare il controllo della commissione tecnica, c'è un'investigazione in corso. Il tema dei social è qualcosa di sporco, ma non sappiamo chi ci sia dietro".