Barcellona, Bartomeu: "Non ho intenzione di dimettermi: ho molto lavoro da fare"

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ​​ha dichiarato a TV3 che, nonostante il del voto di sfiducia, non considera le dimissioni: "Siamo in un normale processo di voti di sfiducia, mentre il Consiglio lavorerà come sempre, il mercato si chiude il 5 ottobre e ci sono dei movimenti da fare. Vogliamo avere una squadra competitiva. Al momento nessuno vuole dimettersi, la società non si ferma e abbiamo molto lavoro da fare. Se qualche socio mi ha suggerito le dimissioni? Nessuno, tutti sono concentrati sui propri doveri in questo momento, l'approvazione dei conti non ha nulla a che fare con questo".