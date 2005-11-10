Barcellona, Cancelo risponde alle critiche: "Dalla tribuna sono tutti esperti, vediamoli in campo"

Serata da dimenticare al Parco dei Principi per Joao Cancelo. Schierato sulla fascia sinistra della difesa del Barcellona contro il PSG, il portoghese ha sofferto soprattutto il confronto con Désiré Doué nel 4-2 incassato dai catalani nella terza giornata di Champions League. Ammonito poco dopo il quarto d'ora, poco presente nella fase offensiva e battuto da Fabian Ruiz nell'azione del quarto gol parigino, il terzino è finito inevitabilmente al centro delle critiche della stampa spagnola e dei tifosi sui social.

Cancelo replica sui social: "Voglio vedervi gestire la pressione"

La quantità di commenti ricevuti dopo la partita ha spinto Cancelo a rispondere direttamente attraverso il proprio profilo Instagram. Il portoghese ha affidato a una storia un messaggio piuttosto netto: "Dalla tribuna, tutti sono esperti. Voglio vederli scendere in campo e gestire la pressione". Poco dopo è arrivato un secondo intervento con cui il giocatore ha ribadito la fiducia nelle proprie qualità: "Chi non può dubitare di me, beh, sono io stesso".

Flick lo utilizza di più in Champions che nella Liga

La difficile prestazione di Parigi arriva in una fase nella quale Cancelo sta trovando maggiore continuità in Europa rispetto al campionato. Il trentaduenne è infatti partito titolare in tutte e tre le gare disputate dal Barcellona in questa Champions League, mentre nella Liga conta soltanto due presenze dal primo minuto. Hansi Flick lo ha inoltre lasciato in panchina nelle ultime due partite di campionato contro Getafe e Betis. La risposta affidata ai social testimonia comunque la volontà del portoghese di reagire alle critiche dopo una delle sue serate più complicate dall'inizio della stagione.