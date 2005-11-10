Barcellona, Flick non pensa a PSG e Real: "Concentrati sul Betis, saranno 3 sfide difficili"

Alla vigilia della trasferta del Barcellona sul campo del Betis, Hansi Flick ha voluto mantenere alta la concentrazione del gruppo. L’allenatore tedesco, intervenuto in conferenza stampa, ha sottolineato come la priorità dei blaugrana sia esclusivamente la sfida di sabato, senza lasciarsi distrarre dagli impegni successivi, tra cui il confronto con il PSG e il Clásico.

Il tecnico si aspetta una gara complicata contro una squadra in grande fiducia, capace di vincere tutte le partite disputate in casa e protagonista anche in Champions League. Per questo motivo, Flick ha chiesto massima attenzione ai suoi giocatori: "Siamo concentrati solamente sulla prossima partita. Al momento non mi interessa cosa succederà dopo. Dobbiamo pensare a quello che possiamo fare e dare il massimo in ogni gara. È vero che queste tre prossime sfide saranno difficili, ma lo era anche quella contro il Galatasaray e abbiamo difeso in maniera fantastica", ha spiegato l’allenatore del Barcellona.

Flick ha poi elogiato alcuni protagonisti della squadra: "La prestazione di Pedri, Rodri e Fermín è stata fantastica e vogliamo dimostrarlo in ogni incontro".