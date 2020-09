Barcellona, il saluto di Semedo: "Grazie per avermi fatto vivere un sogno"

vedi letture

Manca solo l'annuncio ufficiale: Nelson Semedo lascia il Barcellona e approda al Wolverhampton. Il terzino portoghese ha pubblicato un messaggio su Instagram per ringraziare il club catalano: "Grazie mille Barcellona per avermi dato l'opportunità di vivere il sogno di indossare questa maglia, di giocare al Camp Nou, di imparare e godermi il massimo. Grazie per avermi fatto crescere come giocatore e come persona. Sono stati 3 anni meravigliosi che non dimenticherò mai. Ringrazio i miei compagni, lo staff, i tifosi e tutte le persone che mi hanno aiutato da quando sono arrivato fino ad oggi. Ti auguro buona fortuna".