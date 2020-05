Barcellona, nuovo impulso alla cantera: promosso Riqui Puig e richiamato Alena

Il Barça vuole riprendere Alena e promuovere definitivamente in prima squadra Riqui Puig. Questa è l'apertura odierna di Sport. Il club vuole dare un nuovo impulso alla cantera per motivi sportivi ed economici. Mercato: attenzione al terzino del Paris Saint-Germain Bernat. Intanto, il terreno di gioco del Camp Nou è pronto per il ritorno in campo.