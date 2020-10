Barcellona, pressing per Eric Garcia. Rafinha la contropartita per convincere il Manchester City

Con Sergino Dest solo da ufficializzare per il Barcellona è arrivato il momento di provare a chiudere le trattative per un altro rinforzo per la retroguardia. Si tratta di Eric Garcia del Manchester City sul quale rimane, però, una valutazione da 30 milioni di euro ritenuta troppo alta dal club catalano considerando la scadenza dell'attuale contratto nel prossimo giugno. Ad oggi l'offerta dei blaugrana è di 15 milioni di euro più l'inserimento di un giocatore. Il nome emerso in queste ore, stando al Mundo Deportivo, è quello dell'ex Inter Rafinha Alcantara.