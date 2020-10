Barcellona-Real Madrid, Koeman: "Griezmann? Può giocare. Non amo parlare dei singoli"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa, Ronald Koeman ha parlato di Antoine Griezmann. Il francese fin qui è stato protagonista di alcune partite sottotono, senza riuscire mai a segnare: "Se è indiscutibile? È fra le opzioni per giocare. Ma non è bello parlare della sua funzione in ogni partita, perché vi sono più giocatori e la squadra è più importante".