Barcellona-Real Madrid, Koeman: "La presenza di Sergio Ramos può cambiare gli equilibri"

Intervenuto in conferenza stampa, Ronald Koeman ha parlato del momento del Real Madrid, avversario di domani, augurandosi l'assenza di Sergio Ramos: "Non mi aspetto un Real Madrid vulnerabile, tutt'altro. Sicuramente non mancherà al nostro avversari ole motivazioni. Sicuramente non ci lasceranno gli spazi che hanno lasciato nelle ultime uscite. Ci aspettiamo un Real Madrid compatto. Sarà importante la presenza o meno di Ramos, che è uno dei migliori e con enorme personalità. E può influenzare il Real Madrid di domani".