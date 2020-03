Barcellona, retroscena Ndombelé: il Lione in estate ha bloccato l'affare. Colpa di... Umtiti

vedi letture

E' recente la notizia dell'interesse del Barcellona per Tanguy Ndombele, centrocampista acquistato un anno fa dal Tottenham per 60 milioni di euro. Mundo Deportivo svela un retroscena legato al mediano ex Olympique Lione. Già l'estate scorsa i blaugrana avrebbero tentato di portarlo in Spagna, ma il presidente dei francesi, Jean Michel Aulas, avrebbe preferito la pista inglese, memore del fatto che tre estati prima dai catalani non era riuscito a scucire più di 25 milioni per Samuel Umtiti. Giusto un cadeau, avrebbe battezzato quella cifra il patron.