Barcellona, tegola per Flick: Koundé salta il Clasico. Tre assenze pesanti

Brutte notizie per il Barcellona alla vigilia del Clasico contro il Real Madrid. Hansi Flick dovrà fare a meno anche di Jules Koundé, che non è riuscito a recuperare dall'infortunio alla caviglia sinistra rimediato nell'ultima sfida di campionato contro il Betis, vinta 5-2 dai catalani. Il difensore francese, che negli ultimi giorni aveva lavorato separatamente dal gruppo, non sarà dunque a disposizione per la sfida di domenica sera, in programma alle 21 e valida per la decima giornata della Liga. A confermare il forfait è stato lo stesso Flick durante la conferenza stampa della vigilia, mettendo fine alle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi sulla possibile presenza del giocatore.

Flick conferma: "Koundé non sarà disponibile, non vogliamo correre rischi"

L'allenatore tedesco ha spiegato che lo staff medico e tecnico ha preferito non forzare i tempi di recupero del difensore. "Jules Koundé non sarà disponibile domani, non vogliamo correre rischi con lui", ha dichiarato Flick. Una decisione prudente, considerando l'importanza del giocatore negli equilibri difensivi blaugrana e la necessità di evitare ulteriori complicazioni dopo la distorsione alla caviglia sinistra. L'assenza del francese si aggiunge a quelle già note di Eric Garcia e Dani Olmo, complicando ulteriormente i piani del Barcellona in vista di uno degli appuntamenti più attesi della stagione.

Barcellona, difesa rivoluzionata: Flick pensa alla soluzione vista contro il PSG

Con Koundé indisponibile, Flick sarà costretto a ridisegnare il reparto arretrato. Secondo quanto riportato dai quotidiani catalani, il tecnico potrebbe riproporre la stessa linea difensiva utilizzata nella recente sconfitta per 4-2 contro il Paris Saint-Germain in Champions League. La soluzione prevederebbe Joao Cancelo e Xavi Espart sulle corsie laterali, con Gerard Martin e Pau Cubarsí al centro della difesa. Una formazione giovane, chiamata a sostenere un esame particolarmente impegnativo contro l'attacco del Real Madrid.