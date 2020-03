Bayern, Kimmich e il taglio degli stipendi: "Aiutiamo i dipendenti e chi ne ha bisogno"

Joshua Kimmich, mediano del Bayern Monaco, ha rilasciato una intervista nel corso della quale ha spiegato le iniziative che sta portando avanti in prima persona e coi colleghi del Bayern Monaco per fronteggiare l'emergenza Coronavirus: "Come calciatori abbiamo una responsabilità, dobbiamo promuovere la solidarietà. Leon Goretzka e io - e ora anche il Bayern Monaco - abbiamo pensato che potevamo aiutare gli altri. Questo vale per i dipendenti del club, ma anche per chi nella società ha bisogno di aiuto. Per questo motivo abbiamo avviato questa iniziativa (#wekickthevirus) con la speranza di aiutare più persone possibili. Sto portando avanti una iniziativa fatta con Leon Goretzka, c'è molto lavoro da fare in questo momento. Ci sono donazioni da gestire e richieste da controllare. Bisogna poi decidere responsabilmente dove destinare i proventi raccolti. Per questo motivo sto molto al telefono, chiamo la famiglia e gli amici per sapere come stanno".