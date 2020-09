Bayern, Muller: "Vinto grazie a Mr. Supercoppa: ha messo la ciliegina sulla torta"

Thomas Muller è stato uno dei protagonisti del successo del Bayern Monaco in Supercoppa contro il Siviglia. Questo il pensiero dell'attaccante tedesco: "Il Siviglia è una squadra organizzata, per noi era uno degli avversari più difficili da affrontare. Detto questo, oltre al rigore non hanno avuto particolari occasioni per segnare. Nel primo tempo non abbiamo sfruttato bene lo spazio, nella ripresa invece abbiamo lasciato il segno. Poi è arrivato Mr. Supercoppa (aveva segnato anche contro il Chelsea nel 2013, al 120'), ovvero Javi Martinez, che ha messo la ciliegina sulla torta".