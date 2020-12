Bayern, Neuer: "Con l'Atletico domani non ci sarò, ma ho massima fiducia nei miei compagni"

Il portiere del Bayern Monaco, Manuel Neuer, ha concesso una lunga intervista ai microfoni del sito ufficiale del club alla vigilia della gara di Champions con l'Atletico: "Non potrò giocare, ma ovviamente guarderò la partita di domani. Ho grande fiducia nei miei compagni, tutti insieme cerchiamo sempre di ottenere i migliori risultati possibili in campo. Abbiamo tanta consapevolezza anche in questa stagione, personalmente sono davvero felice di giocare in una squadra così forte. Il Bayern vanta ottimi calciatori, possiamo essere orgogliosi di noi stessi".