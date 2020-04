Bayern, Odriozola punta al ritorno al Real Madrid: "Non ho dubbi sulla fiducia di Zidane"

Álvaro Odriozola ha parlato a Marca sul suo futuro al Real Madrid. Il terzino è attualmente al Bayern Monaco in prestito secco fino al termine della stagione. Il giocatore ha trovato fin qui poco spazio, con Dani Carvajal titolare indiscusso della corsia destra. Inoltre tornerà dal prestito Achraf Hakimi, rendendo la sua permanenza alla casa blanca complicata. Tuttavia il giocatore dichiara: "Ad essere sincero, mi sento un privilegiato ad essere nella posizione in cui sono. Ho fiducia nel mio potenziale e so cosa posso dare. Non ho alcun dubbio su di me perché il miglior Odriozola sta per arrivare. Il bello del calcio è che ti dà una rivincita ogni tre-quattro giorni. Sono una di quelle persone che quando le cose non vanno bene sono il primo a fare autocritica, ma che sia obiettiva. Dopo una lesione a la frattura alla clavicola dell'anno scorso sono rimasto tre mesi senza nemmeno poter correre. Mi è costato tanto tornare ad essere quello che ero, incontrare una forma fisica adeguata per giocare come mi piace. In carriera non ho mai chiesto spiegazioni ad alcun allenatore quando ho giocato e nemmeno quando l'ho fatto. Lo stesso con Zidane. E comunque, lo dico col cuore, sento molto la fiducia di Zidane e sono certo che il mio momento arriverà".