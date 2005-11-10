Il Bayern vuole rispondere al Borussia Dortmund: il programma del 7° turno di Bundesliga
Andrea Piras
Il Bayern Monaco vuole riagganciare il Borussia Dortmund. Dopo il successo di misura dei gialloneri contro l'Eintracht di ieri, adesso tocca alla squadra di Kompany rispondere e riprendersi la vetta (seppur in coabitazione con il BVB) in questa domenica di Bundesliga. I biancorossi sfideranno oggi il Friburgo mentre alle 15 toccherà al Bayer Leverkusen affrontare l'Hoffenheim.
Bundesliga, il calendario della 7ª giornata
Venerdì 23 ottobre
Stoccarda-Borussia Mönchengladbach 2-3
Sabato 24 ottobre
RB Lipsia-Elversberg – 4-0
Augusta-Union Berlino – 1-1
Magonza-Werder Brema – 2-3
Colonia-Schalke 04 – 0-0
Paderborn-Amburgo – 1-0
Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte – 1-0
Domenica 25 ottobre
Hoffenheim-Bayer Leverkusen – ore 15:30
Friburgo-Bayern Monaco – ore 17:30
Bundesliga, la classifica aggiornata
1. Borussia Dortmund – 17 punti (7 partite)
2. Bayern Monaco – 14 punti (6 partite)
3. Friburgo – 13 punti (6 partite)
4. Bayer Leverkusen – 13 punti (6 partite)
5. RB Lipsia – 12 punti (7 partite)
6. Werder Brema – 12 punti (7 partite)
7. Magonza – 10 punti (7 partite)
8. Elversberg – 10 punti (7 partite)
9. Augusta – 9 punti (7 partite)
10. Amburgo – 9 punti (7 partite)
11. Colonia – 8 punti (7 partite)
12. Paderborn – 8 punti (7 partite)
13. Eintracht Francoforte – 8 punti (7 partite)
14. Hoffenheim – 6 punti (6 partite)
15. Stoccarda – 6 punti (7 partite)
16. Schalke 04 – 6 punti (7 partite)
17. Union Berlino – 6 punti (7 partite)
18. Borussia Mönchengladbach – 3 punti (7 partite)