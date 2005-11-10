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Il Bayern vuole rispondere al Borussia Dortmund: il programma del 7° turno di Bundesliga

Andrea Piras
autore
Andrea Piras
Oggi alle 09:57Calcio estero
25.10.2026 09:57Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il Bayern Monaco vuole riagganciare il Borussia Dortmund. Dopo il successo di misura dei gialloneri contro l'Eintracht di ieri, adesso tocca alla squadra di Kompany rispondere e riprendersi la vetta (seppur in coabitazione con il BVB) in questa domenica di Bundesliga. I biancorossi sfideranno oggi il Friburgo mentre alle 15 toccherà al Bayer Leverkusen affrontare l'Hoffenheim.

Bundesliga, il calendario della 7ª giornata

Venerdì 23 ottobre
Stoccarda-Borussia Mönchengladbach 2-3

Sabato 24 ottobre
RB Lipsia-Elversberg – 4-0
Augusta-Union Berlino – 1-1
Magonza-Werder Brema – 2-3
Colonia-Schalke 04 – 0-0
Paderborn-Amburgo – 1-0
Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte – 1-0

Domenica 25 ottobre
Hoffenheim-Bayer Leverkusen – ore 15:30
Friburgo-Bayern Monaco – ore 17:30

Bundesliga, la classifica aggiornata

1. Borussia Dortmund – 17 punti (7 partite)
2. Bayern Monaco – 14 punti (6 partite)
3. Friburgo – 13 punti (6 partite)
4. Bayer Leverkusen – 13 punti (6 partite)
5. RB Lipsia – 12 punti (7 partite)
6. Werder Brema – 12 punti (7 partite)
7. Magonza – 10 punti (7 partite)
8. Elversberg – 10 punti (7 partite)
9. Augusta – 9 punti (7 partite)
10. Amburgo – 9 punti (7 partite)
11. Colonia – 8 punti (7 partite)
12. Paderborn – 8 punti (7 partite)
13. Eintracht Francoforte – 8 punti (7 partite)
14. Hoffenheim – 6 punti (6 partite)
15. Stoccarda – 6 punti (7 partite)
16. Schalke 04 – 6 punti (7 partite)
17. Union Berlino – 6 punti (7 partite)
18. Borussia Mönchengladbach – 3 punti (7 partite)

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