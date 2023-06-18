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Andrea Piras

Andrea PirasGiornalista di TuttoMercatoWeb.com, oltre al lavoro di redazione è inviato sul Genoa, di cui segue quotidianamente l’attualità tra notizie e approfondimenti sul club rossoblù.
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19:16TMWGenoa, risentimento all'adduttore per Messias: out a Firenze. Il punto sugli infortunati
domenica 3 maggio
10:15TMWCremonese, out da più di un mese: Giampaolo spera nel rientro di Vardy per tentare la risalita
09:15TMWGenoa, manca un passo per l'aritmetica salvezza: adesso pianificare il futuro (con DDR)
sabato 2 maggio
10:34TMWSampdoria, prima da giocatore poi da vice e oggi da allenatore: Lombardo centra l'impresa
09:53TMWGenoa, Norton-Cuffy non convocato per l'Atalanta: l'esterno è ok, scelta precauzionale
09:15TMWGenoa, un rientro (per la panchina) per DDR: Ekuban arma in più, Norton-Cuffy da valutare
09:00TMWAtalanta, contro il proprio passato per dimenticare un mese nero: ma l'Europa è difficile
08:49TMWEntella, la Carrarese all'ultimo turno riporta al 2019: la salvezza passa dal "Sannazzari"
08:38TMWNapoli, tre punti per sfatare il tabù "Sinigaglia" e non far festeggiare in anticipo l'Inter
08:08TMWComo, una vittoria per sperare ancora: il Napoli al "Sinigaglia" è un banco di prova europeo
venerdì 1 maggio
18:33TMWSampdoria, Lombardo: "Felice come un bambino. Portato a termine questa missione"
18:13TMWSudtirol, Castori: "Abbiamo regalato l'episodio del gol. Possiamo ancora salvarci"
giovedì 30 aprile
08:45TMWGenoa, buone notizie per De Rossi: Bijlow recuperato, graduale rientro per Norton-Cuffy
martedì 28 aprile
18:38TMWGenoa, nessuna lesione per Bijlow: Norton-Cuffy migliora, Baldanzi e Ekuban da valutare
13:30TMWCagliari, mercoledì pomeriggio la ripresa degli allenamenti: due giocatori da valutare
12:08TMWAtalanta, al di là di infortuni e momenti no: tutte le "doppie cifre" di Gianluca Scamacca
11:07TMWMendy e Borrelli a segno e poi infortunati: la maledizione in attacco del Cagliari continua
10:22TMWAtalanta, ripresa immediata in vista del Genoa: allenamento in tarda mattinata a Zingonia
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Allegri non c'entra nulla con la strategia Furlani. E viceversa. Tare tra incudine e martello: su quali basi può andare avanti questo progetto Milan?
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