Andrea Piras
Giornalista di TuttoMercatoWeb.com, oltre al lavoro di redazione è inviato sul Genoa, di cui segue quotidianamente l’attualità tra notizie e approfondimenti sul club rossoblù.
notizie di Andrea Piras
10:26Inter, dopo lo scudetto si pensa al futuro: ipotesi difesa a quattro e tutti i rinforzi per Chivu
08:49Trento eliminato dai playoff, Trainotti: "Tanta delusione, avremmo meritato un epilogo diverso"
Ieri
13:37Inter campione d'Italia. Adani: "Chivu ha capito in fretta il termometro umano dello spogliatoio"
09:56Il tifoso interista Vecchioni: "Questo scudetto ha tratti epici. Chivu ha portato un cambiamento"
08:53Inter, Dimarco: "Scudetto dedicato a chi diceva che ero finito alla fine della scorsa stagione"
domenica 3 maggio
10:15TMWCremonese, out da più di un mese: Giampaolo spera nel rientro di Vardy per tentare la risalita
10:07Inter, doppia gioia per Akanji: oltre allo scudetto c'è il riscatto e il contratto fino al 2028
08:180-0 col Genoa, Corriere della Sera (ed. Bergamo): "L'Atalanta le prova tutte, la vittoria non torna"
sabato 2 maggio
11:00Il papà di Kvaratskhelia: "Napoli e il sud Italia rimarranno per sempre il suo luogo preferito"
10:26Pescara, Insigne: "Ho sempre messo e continuerò a mettere il bene della squadra al primo posto"
09:41Avellino, Aiello: "In campo noi oggi abbiamo perso, ma l'Irpinia oggi ha vinto. Impressionanti"
08:38TMWNapoli, tre punti per sfatare il tabù "Sinigaglia" e non far festeggiare in anticipo l'Inter
venerdì 1 maggio
11:57Yildiz: "Felicissimo di essere alla Juve, la 10 una grande responsabilità. Spalletti fantastico"
11:25Orsi e il ct della Nazionale italiana: "Prenderei un allenatore giovane come Grosso o Italiano"
09:30Juventus, fissate le date: presto un incontro con gli agenti di Stiller ma c'è l'incognita clausola
08:38Nainggolan: "Se ci fosse stato Spalletti dall'inizio, la Juventus se la sarebbe giocata con l'Inter"
08:08Brescianini: "Gasperini fenomeno. Fiorentina, ora salviamoci poi in futuro puntiamo all'Europa"
giovedì 30 aprile
martedì 28 aprile
13:37Ravanelli: "David ha pagato il salto alla Juventus. A Zhegrova darei fiducia, Yildiz fuoriclasse"
11:30L'ex Napoli Sosa: "Conte, i risultati non si discutono. Da chi ripartire? Dipende da alcune cose"
Editoriale di Raimondo De Magistris Allegri non c'entra nulla con la strategia Furlani. E viceversa. Tare tra incudine e martello: su quali basi può andare avanti questo progetto Milan?
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A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
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11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
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